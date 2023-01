A Saint-Nazaire, les manoeuvres d'un paquebot, inlassable spectacle

Un paquebot qui se déplace dans le port, c'est toujours un spectacle à Saint-Nazaire. Le MSC Euribia actuellement en construction aux Chantiers de l'Atlantique a quitté la forme Joubert ce jeudi après-midi pour s'installer bassin C.

C'est là que se termineront les travaux pour ce mastodonte avec ses 2400 cabines et ses 330 mètres de long.

Plus de 330 mètres, 2 400 cabines, le prochain géant d'MSC Croisières sera livré par les Chantiers de l'Atlantique en mars prochain © Radio France - Hélène Roussel

Sur les quais, comme à chaque fois, ils sont nombreux à assister à la manoeuvre. "On est nazairiens, c'est notre savoir-faire, notre fierté et puis c'est toujours aussi impressionnant" confient ces habitants, jamais blasés, le téléphone portable toujours à la main pour capter l'image. Il y aussi ces mayennais ou ces parisiens le regard figé, comme hypnotisé. En visite à Saint-Nazaire, ils sont tombés sur le géant "par hasard, juste au moment où il sortait. Quelle chance ! C'est incroyable à voir de près. On se sent minuscule".

Le MSC Euribia livré en mars prochain

Le MSC Euribia est le cinquième paquebot de la série Meraviglia développée par l’armateur italo-suisse MSC Croisières. Il sera après le MSC Europa parti à l'automne dernier, le deuxième paquebot propulsé au gaz naturel liquéfié et construit par les Chantiers de l'Atlantique.

Mis sur cale le 3 décembre 2021, il doit être livré à son armateur en mars prochain.