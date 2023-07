À Saint-Nazaire, un parieur du PMU empoche 210 000 euros

C'est le septième grand vainqueur du PMU depuis le début de l'année en Loire-Atlantique ! Un parieur vient de remporter 210.769 euros au Quinté, dimanche 23 juillet, après avoir enregistré son pari à "La Résidence café" à Saint-Nazaire.

L'homme a réalisé un pari Quinté spOt, qui se base sur les autres paris enregistrés avant le début de la course, pour proposer une combinaison de chevaux favoris et outsiders. Dimanche, il fallait trouver, dans l'ordre, le 16, le 4, le 6, le 7 et le 14.

"Nous sommes très heureux pour ce parieur qui fait partie de notre clientèle d’habitués. Il préfère rester anonyme mais nous le connaissons bien", raconte Fanny Marion, la propriétaire du café avec son mari Jérôme Marion, ancien jockey, désormais propriétaire entraîneur de chevaux.