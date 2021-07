A Saint-Ouen-les-Vignes, un maire traque les acronymes de l'administration pour en faire un lexique

Savez-vous ce que signifie PLU ? Ou encore EPCI, PPGID ou encore AAP ? Ces acronymes sont devenus le quotidien des conseils municipaux, même ceux des petites communes rurales !

Au départ, une boutade devenue aujourd'hui très sérieuse

A Saint-Ouen-les-Vignes, un village de 1300 habitants situé tout près d'Amboise, le maire a donc choisi de passer son été à écrire un lexique de ces acronymes pour aider ses collègues à mieux appréhender l'administration française qui est au coeur de l'action des mairies, et plus généralement de toute la vie publique. Un lexique sur cette novlangue, autrement appelée langue des technocrates.

Une barrière à la compréhension - Philippe Deniau

Tout est parti d'une boutade, pour devenir aujourd'hui très sérieux. "Au niveau du conseil municipal, quand j'ai expliqué le premier budget, il y avait beaucoup d'acronymes qui nourrissent finalement notre quotidien. _J'ai bienvu des élus qui ne suivaient pas_. J'étais obligé de dire ce qu'ils signifiaient. C'était une barrière à la compréhension", se souvient le maire Philippe Deniau. "Sous forme de boutade, j'ai dit un jour ou un autre, il faudra faire un lexique !"

Une mairie doit gérer l'entretien des écoles, la délivrance des permis de construire, les travaux de voirie. Du concret, résume Philippe Deniau. Mais qui n'est pas si simple pour autant. "Lorsqu'on parle de voirie, il y a la voirie communale, communautaire, départementale, donc il faut déjà savoir où sont les compétences. Et quand on a trouvé les compétences, il faut revenir sur les règlements propres à chaque niveau".

Des règlements codifiés par des acronymes, et c'est là que ça se gâte. Avec par exemple, "ce document cadre national et régional qui est le schéma régional d'aménagement, de développement, de territoire et je crois qu'il y a 2 T, moi-même j'oublie !" s'amuse Philippe Deniau.

C'est totalement hermétique à la plupart des gens

D'où l'idée de rédiger un lexique pour ses collègues, lui qui était agent des finances publiques, donc déjà un peu sensibilisé à cette novlangue. "Pour expliquer des concepts ou des sujets assez compliqués, on les réduit à un ensemble de mots, donc ils deviennent des acronymes, mais là on est arrivés à un degré de complexité et de superposition des textes que c'est totalement hermétique à la plupart des gens".

Son lexique sera prêt à la rentrée, destiné dans un premier temps aux élus de la communauté de communes et des communes alentour. Et pourquoi pas à plus de monde s'il a du succès.