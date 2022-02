À Saint-Pierre-la-Cour, les célibataires fêtent aussi la Saint-Valentin

Chaque couple a son programme et ses traditions pour la Saint-Valentin. Et les célibataires alors ? Eux aussi font la fête ! À Saint-Pierre-la-Cour, une habitante, Sylvie, a invité samedi 12 février 2022, des célibataires à manger de la fondue et à faire la fête. Ils étaient 17, tous âgés entre 35 et 50 ans, autour d'une grande table, pour manger, s'offrir des petits cadeaux et surtout s'amuser.

L'organisatrice de la soirée porte une belle robe rouge, en accord avec le dress code, placé bien sûr sous le signe de l'amour. "Même si on est célibataires, on veut pas être oubliés !", lance-t-elle. La maison entière est dans le thème de la Saint-Valentin, des serviettes en papier rose avec écrit "Love", des mots d'amour accrochés sur la fenêtre et les animations de la soirée. "J'ai demandé à chacun d'écrire sur un morceau de papier ce que l'amour représente pour eux. Moi, j'ai écrit 'L'amour est le reflet de l'âme'", détaille Sylvie.

En cuisine, Céline, l'une de ses amies, surveille les casseroles. Au menu ce soir : fondue. Comme beaucoup de monde ici, elle ne connaît pas tous les invités. Mais c'est aussi le but de la soirée. "Les soirées de Sylvie, c'est toujours festif, on s'amuse, on lâche prise." Rencontrer quelqu'un ce soir ? Ah non pas du tout répond-elle.

En bout de table, Seb au contraire espère. "On ne sait jamais, lance-t-il, mystérieux. Je suis plus là pour rencontrer du monde, me faire des amis et pourquoi pas plus. On verra." Aucun couple ne s'est crée ce soir mais les nouveaux amis ont dansé jusqu'à 6 heures du matin.