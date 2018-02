Oubliez la gym et le tricot, l'Ehpad de Sainte-Feyre (Creuse) avait bien plus original comme activité vendredi pour ses résidents : un simulateur de pêche. Un système informatisé simule le poisson qui se débat.

Sainte-Feyre, France

Muni d'une véritable canne à pêche, le but du jeu est de sortir le poisson de l'eau en tirant suffisamment fort et en moulinant. Au bout de la canne à pêche, la ligne est attachée à un rouleau, lui-même connecté à un logiciel. Un petit écran tactile permet de choisir un niveau de difficulté de 1 à 4 et le type de poisson que l'on souhaite combattre. Il y a au choix la truite, la carpe, le sandre, le brochet ou le black bass.

Le matériel était prêté par la fédération départementale de la pêche, à la demande de Denis Lafont. Il travaille au service animation du centre médical.

Des sensations bluffantes

"Ça permet même à des personnes qui ont des déficiences physiques de pouvoir avoir des sensations, sans avoir peur de tomber dans l'eau. L'appareil est très accessible. On est aidé d'un animateur, on n'est pas tout seul. Le but c'est de prendre du plaisir."

On a les sensations, moi qui suis pêcheur, d'avoir un poisson au bout de la ligne." - Denis Lafont, du centre médical de Sainte-Feyre

"C'est vraiment bluffant, raconte l'animateur Yannick Bartheld, de la fédération de la pêche en Creuse. On leur donne des sensations de combat qui sont presque meilleures qu'en réalité, puisque c'est pas tous les jours qu'on prend des poissons de cette taille-là !"

Et puis c'est aussi du sport tout en s'amusant : le simulateur fait travailler le haut du corps ainsi que la coordination des mouvements.