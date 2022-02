A Saoû, un pâté nommé Zemmour pour se moquer du candidat

"Et ils ont pris ça pour un hommage ! Excellent !" Hilare, le chef Thierry Chalancon, lorsqu'il apprend que des partisans d'Eric Zemmour ont pris son initiative pour un hommage au candidat d'extrême droite. En vrai, c'est tout l'inverse : comme il l'avait déjà fait pour le président américain Donald Trump, Thierry Chalancon affiche son désaccord à travers un pâté insolite et dénonciateur des idées du candidat à la présidentielle.

"Je me suis dit : il faut que je fasse quelque chose pour Zemmour, ça m'énervait !" raconte le chef du restaurant "L'Oiseau sur sa branche" à Saoû. La première semaine de février, il achète Charlie Hebdo et voit une caricature du candidat, avec de grandes oreilles qui l'inspirent, "ça fera un pâté" !

"Zoreilles de Zemmour"

Et il part sur son idée. Il fait appel à l'entreprise drômoise Troupéou, lui commande du pâté de porc, et 800 étiquettes sur lesquelles il s'occupe lui-même du lettrage. Il se lâche. Lorsqu'il apprend que des militants du mouvement Reconquête y voit un hommage, Thierry Chalancon se moque : "ils devraient lire l'étiquette ! Je mets 'à conserver dans un endroit humide et nauséabond', 'peut être dangereux et se reproduit facilement'".

Comme toute promesse électorale non-tenue : il n'y a pas d'oreille dans ce pâté - le chef drômois Thierry Chalancon

Dans la composition également sur l'étiquette : "patriarcat 10%", "Vichy 1940 grammes"... "ça marche très bien" s'amuse le chef, "et bien sûr que le pâté est bon !". Le bocal est vendu 8 euros pièce. "Ce n'est pas un coup de pub, il n'y a même pas le nom de mon restaurant dessus... j'ai oublié !" plaisante-t-il.