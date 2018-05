A Sarralbe en Moselle-Est, la mairie a eu la bonne idée de placer une webcam au dessus d'un nid de cigognes sur le toit de la mairie. Et cette caméra a permis d'assister à la naissance de trois cigogneaux lundi et de suivre leur évolution. Un quatrième bébé va naître dans les prochaines heures.

Sarralbe, France

On peut passer des heures devant un aquarium à regarder les poissons, on peut désormais passer des heures à voir la webcam de la mairie de Sarralbe (Moselle), installée il y a un an au dessus de la cheminée de l'hôtel de ville. Lundi, les internautes ont assisté à la naissance de trois cigogneaux et depuis, on peut suivre l'évolution des bébés et d'un œuf prêt à éclore.

La cigogne protège jalousement ses bébés - Capture d'écran mairie de Sarralbe

Une belle aventure - Pierre-Jean Didiot, maire de Sarralbe

C'est le maire, Pierre-Jean Didiot, qui a eu l'idée de cette webcam l'an dernier : "c'est une belle aventure qui permet à des centaines de milliers de personnes de suivre la vie des cigognes" explique-t-il, un sourire dans la voix. "On peut voir le spectacle 24h/24h puisque même la nuit on a une très bonne résolution avec cette caméra."

La cigogne est régulièrement couchée sur ses bébés - Capture d'écran mairie de Sarralbe

200.000 vues en 2017

La webcam de la mairie fait un carton, "200.000 vues l'an dernier" explique le maire, avec des messages venant du monde entier "du Canada, du Japon, des Etats-Unis, il y a pas mal d'écoles aussi en France qui nous suivent."

L'afflux de messages est tel que le maire Pierre-Jean Didiot a dû prendre ses dispositions "on nous interroge pour savoir comment vont les petits, c'est très interactif, on a donc une personne qui passe quelques heures tous les jours à répondre aux sollicitations."

Live Cam - Sarralbe - cool live stream webcam.

LINK: https://t.co/NX5qzHTkBdpic.twitter.com/I4p3r3x8D6 — Caught on Street View & Live Cams by Flavio Nelson (@caughtonsview) March 3, 2018

21 nids de cigognes à Sarralbe

Il n'y a qu'une webcam dans cette commune de Moselle-Est située entre les rivières Sarre et l'Albe mais il y a 21 nids de cigognes actuellement. Des oiseaux arrivés fin février et qui partent en général en juillet. La mairie a bien l'intention de prendre l'aspiration des cigognes "la cigogne attire pas mal de monde" avec un parcours fléché au sol ouvert pour photographier -de loin- les 21 nids et découvrir le centre historique de la ville.