Saulges, France

C'est la semaine de la Préhistoire à Saulges, à partir de ce samedi 7 juillet et jusqu'au 14 juillet. De nombreuses animations sont programmées.

Par exemple, ce week-end, samedi 7 et dimanche 8 juillet, se déroule une compétition insolite : le championnat européen de tir aux armes préhistoriques, avec des épreuves de tir au propulseur le matin et de tir à l’arc l'après-midi...

Le propulseur

Le propulseur agit comme un prolongateur du bras du tireur et permet de lancer les sagaies avec une vitesse et une puissance plus importantes.La sagaie est un projectile formé d’une hampe longue et mince, munie ou non d’empennages et d’une pointe en os, en bois de cervidé ou en silex.

Les arcs

Il doit être construit avec des matériaux disponibles pendant la préhistoire, sans métaux ni éléments synthétiques et les techniques de fabrication mises en oeuvre doivent être compatibles avec le potentiel technologique de la préhistoire.