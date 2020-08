À Savasse, le club de foot sponsorisé par un youtuber

Le Racing Club Savasson, le club de foot de Savasse (Drôme), vient de recevoir 800 euros du youtuber Lucas Studio. Ce-dernier y a joué une dizaine d'années et a perdu une série de défis dans une vidéo. Il est donc devenu le nouveau sponsor du club.

C'est un sponsor auquel ne s'attendait pas Aurélien Comte. Le nouveau président du Racing Club Savasson, le club de foot de Savasse, a pu compter sur l'aide inattendue d'un youtuber pour financer de nouveaux maillots pour l'équipe.

"J'avais fait une première vidéo où j'affrontais un autre youtuber (Pierre Croce, 3,4 millions d'abonnés) dans des mini-jeux, raconte Lucas Studio, suivi par 345 000 personnes sur Youtube. Le perdant devait acheter quelque chose d'insolite. Dans le premier épisode, c'était un territoire en Écosse. Pour la suite, on voulait faire un épisode autour d'un club de foot", détaille Lucas.

Début août, il se tourne vers son club d'enfance, le RC Savasson, où il a joué une dizaine d'années quand il était enfant. Aurélien Comte dit oui. "Avec le covid-19, les entreprises n'ont pas forcément de grande marge pour faire des dons dans les associations, explique-t-il. C'était une opportunité à saisir. On va pouvoir acheter de beaux survêtements et repartir sur de bonnes bases pour la rentrée. Ça met du baume au cœur." Le nouveau président veut aussi recréer des équipes jeunes. Une partie des sous servira donc à former des entraîneurs pour les enfants.

"Je suis très content, parce que c'est le club de mon enfance. Ça m'a fait plaisir de parler du club et de mon village sur Youtube. En plus de ça, c'est aussi assez marrant d'avoir nos têtes sur des maillots d'un club de foot", conclut Lucas.

Le nouveau design du maillot du RC Savasson pour la saison prochaine - Capture d'écran Youtube

Une pancarte avec la tête des deux Youtubers a aussi été accrochée à l'entrée du stade, avec un slogan : "C'est en gagnant des matchs qu'on évite la défaite."