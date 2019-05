A Seignosse, les caméras de vidéo-protection fonctionnent !

Dans les Landes, à Seignosse, les caméras de vidéo-protection ne sont pas là pour faire jolies. Le maire de la commune tient à le rappeler. Non sans ironie et amusement. Il y a 15 jours, du bois a été volé sur un chantier de la commune, au vu et au su des caméras municipales.

Seignosse, Landes, France

A Seignosse, les caméras fonctionnent bien! Lionel Camblanne tient à le souligner aux éventuels futurs voleurs. L'élu n'en revient toujours pas. Depuis quelques semaines, sur la plage du Penon, des travaux d'aménagement sont en cours. Une ballade en bois le long de la dune est en construction. Soit 800m de linéaire. Mais il y a 15 jours, durant le week-end du 27/28 avril, le bois a été volé. Grâce aux caméras, le voleur a pu être identifié assez facilement. "Ironie du sort, on a pu constater que c'était un Seignossais" commente le maire.

Manque de communication? ironise le maire

Dans un message posté sur Facebook, Lionel Camblanne avoue être surpris et ironise. "Il faut croire que nous n'avons peut-être pas assez communiqué sur le fait que la commune était couverte par un système de vidéo-protection". Et de confier à France bleu Gascogne: "la commune est tapissée de panneaux soulignant la présence de vidéo-protection." Et d'évoquer cette anecdote en décembre dernier. Les décorations de Noel avaient été vandalisées mais leurs auteurs avaient été vite retrouvés. "Elles étaient sous les caméras. On ne pouvait pas les louper."

Un taux d'élucidation excellent

Depuis maintenant 3 ans, à Seignosse, une quarantaine de caméras filment. Trois autres vont être installées d'ici cet été dans le bourg. Le maire s'en félicite. Le dispositif porte ses fruits. Le taux d'élucidation des vols et autres délits est "excellent". Lionel Camblanne tient donc à rappeler aux éventuels futurs voleurs que les caméras ne sont pas factices et que les images de la vidéo-protection sont de très bonne qualité.