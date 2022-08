A Semur-en-Auxois, la mairie garde la pêche... et surtout les nectarines

"Je n'ai jamais vu autant de fruits de ma vie". L'adjoint au maire de Semur-en-Auxois Luc Michel est encore sous le choc de ce chargement de fruits, comme tombé du ciel dans la cité de l'Auxois.

Ok, on prend !

Ce mercredi après-midi, le centre d'action sociale de la commune est appelé par un expert d'assurance : un camion est accidenté à proximité, sa cargaison de nectarines n'est plus commercialisable. "Ok, on prend", répond Luc Michel. Sauf qu'on ne transporte pas 15 tonnes de fruits à la main. Des engins de chantier sont mobilisés pour récupérer les palettes, et stocker les fruits rapidement à l'abri de la lumière et de la chaleur, "dans un local des services techniques de la ville".

Tout le réseau associatif sollicité

15 tonnes, même pour une commune entière, c'est beaucoup. Ces fruits vont donc petit à petit être redistribués à tout un réseau d'associations caritatives, le Secours populaire, le Secours catholique, la Banque alimentaire, une épicerie solidaire à Montbard, etc. Ce jeudi soir, quatre ou cinq tonnes de nectarines ont déjà trouvé preneur. Des paniers sont proposés par ailleurs aux bénéficiaires du CCAS.

Mais le temps presse : "il pourrait nous en rester sur les bras", s'inquiète Luc Michel. "Pour le moment, il n'y a aucun problème, les fruits ne sont pas tout-à-fait mûrs. Mais j'ai peur qu'en milieu de semaine prochaine, ce soit trop tard".

Si un sachet est égal à un kilo, alors il y avait 15.000 sachets dans le camion - Luc Michel

L'élu réagit enfin à l'appel de certains citoyens qui souhaiteraient que les fruits soient tout simplement distribués aux habitants. "Ce n'est pas si simple, car il y a les petits commerces de la commune, qui ne verraient sans doute pas cette concurrence d'un très bon œil."

Le calcul de la rédaction

Vous vous posez sans doute comme nous la question : 15 tonnes, ça fait combien de fruits au total ? Eh bien un simple calcul s'impose : si une nectarine pèse en moyenne 150 grammes, comme l'indiquent les moteurs de recherche sur internet, cela fait environ 100 000 fruits ! Et comme ces fruits sont conditionnés dans des sachets d'un kilo, cela fait aussi 15.000 sachets à écouler. Merci Jamy !