A Sermur dans la Creuse, la mairie propose un petit-déjeuner face au soleil levant

La commune creusoise de Sermur organise pour la troisième fois un petit-déjeuner près de la tour médiévale pour assister au lever du soleil. Gratuit et ouvert à tous, habitants comme vacanciers, l'événement ce 3 août permet de découvrir la nature et le patrimoine de la commune sous un jour original.

Le café, les croissants, les Monts d'Auvergne à l'horizon et le soleil qui se lève paresseusement : voilà le petit-déjeuner pas banal qu'organise la mairie de Sermur (Creuse) ce samedi 3 août, à partir de 6h du matin, près de la tour médiévale. Un troisième événement qui revient cet été, fort du succès des deux éditions précédentes.

Un petit-déjeuner en toute simplicité

Pour la maire, Brigitte Gerbe, pas question de renoncer à ce rendez-vous : "Une cinquantaine de personnes sont venues l'année dernière, et certains nous ont demandé si ça recommençait." Ce moment de partage séduit aussi bien les habitants de la commune que les vacanciers.

Du point de vue de la mairie, c'est l'occasion de réunir du monde à peu de frais : "Ces animations sont très simples à mettre en place. On monte des verres, un thermos, des viennoiseries, quelques tables et quelques chaises. Puis on se laisse porter par la nature."

Mettre en valeur le patrimoine de Sermur

Pour Sermur, ce petit-déjeuner est aussi une manière comme une autre de faire découvrir ses atouts : les vestiges de la tour médiévale, et le cadre exceptionnel qui l'entoure : "On est à plus de 720 mètres d'altitude, très bien orientés, assure Brigitte Gerbe. Tout autour de nous, il y a les Monts d'Auvergne. On s'est dit qu'on ne prenait pas assez le temps d'observer cette nature remarquable."

A chaque fois, les participants sont ravis par l'expérience : "C'est magique d'être perché tout là-haut et de voir le soleil pointer. C'est très différent lorsqu'on le voit depuis la fenêtre de sa maison. On devient très observateur", raconte Brigitte Gerbe.

Pour les lève-tôt, le rendez-vous est à 6h à la tour médiévale de Sermur. La municipalité invite également tous les volontaires à venir assister au coucher du soleil, dimanche 11 août à 20h30, sur le parvis de l'Eglise. Le repas est participatif ce soir-là.