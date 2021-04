A seulement 11 ans, Mathéo rend hommage à son grand-père en mixant sa voix avec ses platines

Mathéo n'a que 11 ans et il y a peu, il s'est découvert une passion pour le mixage. Depuis septembre il habite le Val d'Anast (en Ille-et-Vilaine). A peine arrivé en Bretagne, son grand père meurt dans le sud de la France. Très attaché à lui, le jeune garçon décide de lui rendre hommage à sa façon.

En effet il retrouve un enregistrement de la voix de son grand-père sur un répondeur. Mathéo décide alors d'utiliser cette voix sur un mixage où il parlerait de lui et son papi avec qui il partageait une passion pour la musique. "Je voulais faire danser mon grand-père dans les étoiles" raconte Mathéo.

Dans son mixage, on entend donc des sons qui plaisent au jeune DJ, des extraits d'Harry Potter, des chansons de films Disney, puis à la fin la voix de Christian, son grand-père, se fait entendre avec une chanson qu'il aimait.

Sa famille très fière et très touchée par cet hommage

Mathéo a fait écouté le résultat de son mixage à sa famille qui a trouvé cela très touchant. "On a été très surpris car pour un jeune de 11 ans on ne s'attend pas à cela" explique Pierre, son papa. "Comme dit ma maman, on dirait que son grand-père est encore là. C'est l'un des plus beaux hommages qu'un petit-fils peut rendre à son grand-père".

Mathéo, alias Matt Fuego, a déjà plusieurs mixages à son actif. Ils sont à découvrir sur ses réseaux sociaux, Youtube, TicToc ou sur sa chaîne DJpod.

Son travail lui a déjà valu des reportages dans la presse régionale. Le jeune Mathéo a aussi un contact avec une chaîne nationale pour participer peut-être à une émission télé. Affaire à suivre...