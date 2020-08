A Six-Fours, le succès d’une station de lavage… pour chiens !

Après la laverie automatique pour le linge, après la station de lavage pour les voitures... un nouveau type de laverie fait son apparition dans le Var : après celle de Saint-Cyr-sur-Mer, une station de lavage... pour chiens est installée depuis quelques semaines en plein centre-ville de Six-Fours-les-Plages. Et elle rencontre beaucoup de succès selon son gérant : une dizaine de toutous viennent se faire frotter en moyenne tous les jours... souvent plus le dimanche après-midi, jour de grosse affluence.

Shampoing, après-shampoing, produit antipuces...

Le principe est simple : après avoir déposé son animal dans un grand bac de douche, le maître choisit son programme sur l'écran tactile situé sur la machine : shampoing, après-shampoing, produit antiparasitaire, rinçage, séchage à deux vitesses. La séance coûte 10€ et dure 13 minutes.

Patricia, Six-fournaise de 74 ans, vient régulièrement laver Nao, son bouledogue français de 3 ans : "C'est beaucoup plus simple ici. Je suis plus à l'aise car le bac est à hauteur d'homme et je n'ai plus besoin de me baisser. En plus, ma salle de bains et ma douche sont petites, ce n'est pas évident... et je n'ai plus besoin de tout nettoyer après !" explique la retraitée.

Robert Peluso, gérant de la laverie automatique de l'Avenue de Lattre de Tassigny à Six-Fours, a décidé d'investir 28.000€ dans cette machine de conception néerlandaise après l'avoir repérée sur un salon à Paris : "Pour moi, cette machine n'a que des avantages. Elle est très pratique pour les propriétaires. Elle consomme 5 fois moins d'eau que lors d'un lavage dans une baignoire." Et aux détracteurs qui lui disent qu'il fait de la concurrence aux toiletteurs professionnels, le chef d'entreprise répond : "Ce n'est absolument pas la même chose. Ici, c'est un lavage basique. Les toiletteuses font de l'entretien et du soin."

