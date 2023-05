À Sorigny, des enfants visitent les fouilles archéologiques sur le site d'un futur quartier

À Sorigny, les fouilles menées depuis fin février, le long de la RD910, font durer le plaisir. Elles auraient dû se terminer à la fin du mois de mai. Mais elles vont se prolonger jusqu'en juin sur ce site qui verra naître, en 2024, un nouveau quartier, "le Four à chaux", avec 180 logements prévus. Et pour cause, le bureau d'études archéologiques Éveha y va de découvertes en découvertes.

Il y a notamment plus de sépultures que prévu. Des trouvailles que les archéologues font découvrir à la population lors d'ateliers de médiation. Le vendredi 5 mai, des enfants d'une école primaire de la commune sont notamment allés les voir.

Un ancien cimetière

Avant le début de l'expédition, tels des Indiana Jones des temps modernes, ils se sont familiarisés dans un premier temps avec les outils utilisés par les archéologues. Puis, ils sont partis à la découverte des parcelles délimitées par des barrières, tout près des sépultures passées au peigne fin.

"On a des squelettes entiers car on se trouve sur un ancien cimetière, explique Anne-Claire Misme, chargée de médiation chez Éveha. On a trouvé beaucoup plus d'os qu'on ne le pensait. Tous iront ensuite dans un laboratoire. Ça nous permet de déterminer l'âge et le sexe de toutes ces personnes-là. Et on pourra aussi dater, à peu près, à quel moment elles ont été enterrées." Une autre visite pour les adultes, cette fois, devrait être programmée d'ici la fin de ces fouilles préventives. La mairie de Sorigny en a fait la demande.

