A Strasbourg les vacanciers troquent le vin chaud contre les patins

Strasbourg, France

Le thermomètre affiche 2° dans la capitale alsacienne, le marché de Noël a réduit la voilure. Les familles qui séjournent à Strasbourg pendant ces vacances plébiscitent la patinoire installée place Kléber, en plein air, comme Anne, venue de Bretagne avec ses deux enfants, Pierre et Arthur : "le temps frais, la glace et la neige, à Saint Malo, on ne connaît pas trop...".

Anne regrette-t-elle la fermeture du marché de Noël de la place Broglie ? Elle se montre compréhensive : "c'est pas grave, c'est normal, aussi. Depuis le mois de novembre, on se doute bien que les festivités ne vont pas durer, non plus !"

le marché de Noël de la place Broglie a fermé le 24 décembre © Radio France - Corinne Fugler

Les marchés de Noël baissent leurs volets

Le marché de Noël de Strasbourg se termine ce lundi 30 décembre. Seuls les chalets installés place de la Cathédrale, place du Château et dans ce secteur très central sont encore ouverts ce weekend, de 11h à 20h.

Les marchés de Noël de Colmar et de Mulhouse baissent leurs volets ce dimanche 29 décembre, à 20h à Colmar, à 17h à Mulhouse.

A Strasbourg, la patinoire de la place Kléber, au pied du grand sapin, reste accessible jusqu'au 20 janvier, de 11h à 20h le weekend, de 14h à 20h en semaine.

L'entrée coûte cinq euros mais la location de patins est gratuite.