Entrez, installez-vous et buvez autant de café que vous voulez, voilà ce que vous propose l'Anticafé, à Strasbourg, un établissement où l'on paie à l'heure et pas à la consommation.

Strasbourg, France

L'Anticafé a ouvert mi-décembre 2017 à Strasbourg. On peut y retrouver des amis, comme dans tous les cafés, y travailler, lire ou encore jouer. L'addition n'est pas calculée en fonction de ce que vous avez consommé, mais selon le temps que vous avez passé assis à votre table. Une heure coûte cinq euros, une journée 25 euros. On vous remet une petite carte à l'entrée, qui fonctionnera comme un chronomètre. L'Anticafé ne sert pas d'alcool, pas de sodas, mais des thés, des cafés à volonté ou encore des salades, des fruits ou de la brioche. Les clients ont le droit de consommer des denrées apportées de l'extérieur et de se réchauffer des en-cas au micro-ondes mis à leur disposition.

L'heure coûte cinq euros, la journée 25 euros © Radio France - Corinne Fugler

Un café dédié au co-working

L'Anticafé, c'est une franchise venue de Paris, où il existe déjà sept établissements de ce type. Bordeaux, Lyon et Aix-en-Provence ont déjà le leur. Pour les exploitants strasbourgeois, Christèle Vaast et son compagnon, Thierry Milone, le message est simple: installez-vous confortablement, commandez un café et profitez du wifi et de l'imprimante. Ils encouragent le "co-working", l'espace de travail partagé, où des étudiants comme Estaban et Natacha s'installent pour un long moment avec leur ordinateur portable. Natacha, 25 ans, qui prépare une thèse en marketing sensoriel, préfère rédiger son mémoire au café plutôt qu'à la bibliothèque ou à la maison: "chez moi, j'ai 12.000 choses à faire au lieu de travailler. A la bibliothèque, il n'y a que des étudiants, c'est une ambiance assez pesante!"

A l'Anticafé, on peut travailler, lire ou encore jouer © Radio France - Corinne Fugler

L'Anticafé se trouve à Strasbourg, 1 rue de la Division Leclerc, à l'arrêt de tram "Grand'rue".