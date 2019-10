A Strasbourg, un escape game pour sauver l'église Saint Guillaume

Strasbourg, France

A l'entrée de la Krutenau, à Strasbourg, rue Munch, au bout du quai des Pêcheurs, l'église St Guillaume, qui date du 14ème siècle, est en plein chantier. La rénovation complète de l'édifice va coûter trois millions d'euros.

L'église est fragilisée par l'humidité

Le chantier a démarré l'an dernier. Après la façade, le clocher et les deux vitraux du 14ème et du 15ème siècles restaurés lors de la première phase de travaux, il faut encore rénover la nef, son sol et le plafond de l'édifice.

L'église St Guillaume accueille un gisant médiéval © Radio France - Corinne Fugler

Pour financer ce chantier, l'église protestante luthérienne accueille actuellement le dimanche non pas un culte mais un "escape game", un jeu de rôles, avec des énigmes à résoudre pour s'échapper de l'édifice dans un temps limité. On y joue par petits groupes, dans la nef de l'église. C'est la société strasbourgeoise "A Maze In" qui a conçu le scénario et les modalités du jeu.

Des énigmes qui rappellent l'histoire de St Guillaume

Il faut trouver des indices dans les tableaux, les vitraux ou les éléments sculptés , comme ce pélican qui soutient la chaire. Les joueurs sont guidés par les fantômes de vieux mages disparus, tous de blanc vêtus.

Dans le prolongement de la nef, quelques surprises... © Radio France - Corinne Fugler

C'est l'occasion de regarder l'église d'un autre œil. Le pasteur, Christophe Kocher, a confié sans hésiter les clés à la société "A Maze In" : "cet escape game permet de circuler dans l'église, à des endroits où on n'a pas forcément l'occasion d'aller quand on vient tout simplement pour un concert ou un culte. Notamment les tribunes, où l'on est tout proche des vitraux, dont on peut apercevoir les détails de très près".

A vous de repérer ce drôle de monstre vert © Radio France - Corinne Fugler

La police du bâtiment a donné son accord, tous les endroits ouverts aux joueurs sont sécurisés.

On peut encore participer à cet "escape game" les dimanches 20 et 27 octobre, de 10h et 18h, et mercredi 23 octobre, de 12 à 18h.

L'opération "sauvons Guillaume" a déjà permis de collecter 350.000 euros.