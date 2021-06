A Is-sur-Tille la mairie signale des vols de fleurs avec des panneaux

A Is-sur-Tille l'adjoint au maire en charge notamment de l'urbanisme et des espaces verts n'en peut plus des vols de fleurs qui se multiplient aux quatre coins de sa ville. Certains ont eut lieu au centre-ville, d'autres en périphérie comme le long de la route de Diénay.

Une trentaine de vols

Au total une trentaine de plantes vivaces plantées il y a tout juste 15 jours ont disparu. C'est au moment où ils devaient les arroser que les employés des espaces verts ce sont rendus compte qu'elles étaient manquantes. "C'est de l'égoïsme à l'état pur, c'est de l'irrespect" peste Jérémie Déhée.

C'est de l'irrespect

Et l'élu voit bien au-delà du seul aspect financier. "L'aspect financier est bien sur important mais c'est surtout la dégradation du cadre de vie pour les habitants qui est en jeu. Ces plantes étaient là pour que toute le monde en profite et elles disparaissent au seul profit du voleur" se désole Jérémie Déhée.

Jérémie Déhée voit au delà de l'aspect financier Copier

Un gros travail réduit à néant

De plus, on ne s'en rend pas forcément compte, mais avant de voir ces plantes dans les parterres de nos villes et villages il y a un énorme travail en amont. "Avant de planter des massifs, il faut faire des devis auprès des fournisseurs, réceptionner et entretenir les plantes, les arroser, les mettre sous serre au printemps, c'est aussi tout ce travail qui est réduit à néant".

Ici des fleurs ont été volées

Pour sensibiliser la population Jérémie Déhée a donc fait installer des panneaux sur lesquels on peut notamment lire : "ici des fleurs ont été volées". "C'est quelque chose que j'avais vu dans d'autres communes. J'ai trouvé que l'idée était plutôt bonne. Il m'a semblé important de signaler que s'il manque des fleurs à certains endroits ce n'est pas une volonté municipale."

La mairie envisage de porter plainte

La mairie a remplacé les fleurs volées par des panneaux explicatifs Copier

La mairie d'Is-sur-Tille analyse les images de ses caméras de vidéo protection pour tenter de retrouver le ou les coupables. Elle envisage de porter plainte contre ce ou ces voleurs. Le montant de ces vols est très symbolique puisqu'il faut compter entre 5 et 10 euros par pied.

Des incivilités qui se répètent

Comme dans d'autres le problème n'est pas nouveau dans la commune. L'an passé par exemple de nombreux arbres ont été plantés par les espaces verts mais bon nombre d'entre eux ont fini coupés ou cassés et jetés dans le bief. La mairie d'Is-sur-Tille, à la recherche de solutions, pourrait -au printemps prochain- remplacer les plantations de plantes vivaces par des fleurs un peu plus sauvages et donc plus difficiles à voler tels les coquelicots ou les bleuets.