A-t-il vraiment neigé mardi matin à Bouguenais ?

Le phénomène, très localisé, pourrait de nouveau être observé en Loire-Atlantique la nuit prochaine et mercredi matin. Ce mardi, des rues et des jardins de certains quartiers de Bouguenais ont été saupoudrés d'une fine couche de neige industrielle. Comme l'explique Météo France Pays de la Loire, il ne s'agit pas de neige hivernale classique provoquée par une perturbation venue de l'océan.

Un phénomène difficile à prévoir

"Actuellement, les températures sont basses mais on n'observe pas sur le secteur de perturbation qui pourrait entraîner des chutes de neige", détaille Alain Lambert, prévisionniste à Météo France. "Mais quand il y a beaucoup de particules fines dans une atmosphère saturée en humidité, par temps calme et froid, il se forme des cristaux qui donnent de la neige. On parle de neige industrielle parce que ces émissions de poussière viennent d'entreprises ou du chauffage". Cette neige n'est pas nocive, assure Météo France. Elle n'avait pas été annoncée car elle est difficile à prévoir, n'étant pas la conséquence du passage d'une perturbation et se produisant de manière très localisée, parfois à l'échelle d'un quartier.