A Tarbes c'est la course des canards avec le Rotary club

Tarbes, France

Des milliers de canards en plastique jaune vont flotter sur l'Adour à Tarbes. Ce sera la première "duckrace" dans les Hautes Pyrénées. C'est le Rotary qui a eu cette idée, la première course c'était au Canada en 1988. En France, le Rotary d'Orléans a déjà mis 30 000 canards sur l'eau. Le but c'est de recueillir des dons pour des associations peu aidées par ailleurs. Le Rotary de Tarbes reversera un euro par canard adopté, et le total des gains sera ensuite partagé en fonction du nombre de canards obtenu par chaque association.

Jean Pierre Peyrat, le président du Rotary club de Tarbes Copier

Aucun caneton ne sera perdu dans la nature

Les écologistes n'ont pas à s'inquiéter, les canetons en plastique seront encadrés par des filets qui vont tracer un chemin de course, et à l'arrivée, c'est un entonnoir qui récupère les canetons, les cent premiers permettront à leurs adoptants de gagner un lot (il y a notamment une voiture, une année de restaurant, une télévision). De très nombreuses associations attendent déjà sur le site "tarbes.adopteuncanard.com" qu'on adopte un canard au prix de 5 euros, un euro est immédiatement reversé à l'association. Le Rotary a décidé de sélectionner les associations dans trois domaines d'action : les enfants, la femme, et le bien-être animal. Ces associations pourront proposer des stands le long des berges de l'Adour le jour de la course.