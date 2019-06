On a testé le canicross : ça galope ces petites bêtes !

Le canicross est un vrai phénomène de mode pour les coureurs à pied propriétaires de chiens. Du coup on a voulu tester et bien franchement ça envoie de la "bûchette".

Poitiers, France

Laurent Bonnet est un excellent triathlète, coureur à pied et comme le poitevin aime les chiens et bien il a tout doucement glissé vers cette pratique qui a le vent en poupe. Très respectueux de son compagnon, il nous glisse quelques conseils et sa philosophie de vie il nous a même proposé une sortie pour de vrai. Un conseil échauffez-vous avant !