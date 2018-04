Le disc golf nous vient directement des Etats-Unis. Ce sport mixe le golf avec... le frisbee ! La Sarthe est l'un des départements où ce jeu méconnu est le plus développé. L'Arche de la nature vient d'inaugurer le plus grand parcours français. C'était l'occasion pour nous d'essayer.

Le Mans, France

Connaissez-vous le Disc Golf ? Ce sport ressemble à s'y méprendre au golf, sauf qu'on joue avec des frisbees qu'il faut lancer dans des corbeilles. Importé des Etats-Unis, ce jeu se développe doucement en France et il cartonne en Sarthe . Le département concentre le plus grand nombre de parcours comme à Coulaines ou à Connerré. Celui de l'Arche de la Nature, près du Mans, vient de se doter de neufs corbeilles supplémentaires. Il devient le plus grand parcours français avec 27 paniers fixes.

Comment jouer au disc golf

Les règles de base sont assez simples. On choisit l'un des paniers que l'on veut viser et on essaye de lancer le frisbee dedans. Jusque là, tout va bien (ou presque, comme vous pourrez le voir ci-dessous, l'auteure de ces lignes n'a pas été très performante). Les choses se corsent un peu plus ensuite : chaque corbeille est assortie d'un petit écriteau qui indique le type de parcours. A l'Arche de la Nature, ce sont des Par 3 et Par 4. Un vocabulaire familier pour les amateurs de golf. Trois ou quatre, c'est en fait le nombre de lancers que vous devez faire pour couvrir la distance de votre point de départ jusqu'au panier.

Certains paniers sont assez faciles à atteindre depuis l'écriteau, d'autres moins avec par exemple des distances plus importantes et/ou des obstacles comme les arbres. Pour ma part, j'ai simplement tenté d'apprendre à viser le panier. Un panier un peu difficile puisqu'il était surélevé alors que la plupart sont à hauteur humaine. En prime, Jean-François, adhérent du club sarthois les Mansge Disc nous livre quelques conseils :

Pour jouer, il faut se munir d'un frisbee (pour une quinzaine d'euros) et d'une bonne paire de baskets. Les parcours comme celui de l'Arche de la Nature au Mans sont en accès libre.

Le Mans : deuxième étape du championnat de France les 14 et 15 avril

Ce week-end se tiendra à l'Arche de la nature la deuxième manche du championnat de France de disc golf, femmes et hommes. L'étape sarthoise est la plus importante du tournois, avec 90 joueurs français et quelques internationaux attendus. IL y aura notamment des joueurs professionnels. Ils sont suivis par des sponsors même si, en France, ce sport ne permet pas d'en vivre.

Il est possible d'assister gratuitement à la compétition de ce week-end. Le club des Mansge Disc accueillera le public au centre de loisir des Étangs chauds, au bord de l'arche de la nature.