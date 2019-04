On a testé pour vous le distributeur de pizza

Les distributeurs de pizza font leur percée. A Morlaix, Plouigneau, Brest, Saint-Renan, on trouve désormais des distributeurs très utiles pour les envies subites de pizza à 2h du matin ! On a testé pour vous. Et ce n'est pas si mal !

Brest, France

Avenue Le Gorgeu à Brest, attenant à une station de lavage de voiture, vous trouvez désormais un distributeur de pizza. Son propriétaire, Rémi Pencreac'h, en a aussi installé à Saint-Renan, en utilisant la franchise "Gang of Pizza". Alors, on a testé. Vous sortez votre carte bleue. Pour 8 à 10 euros (7 euros en promo les lundis et mardis), vous choisissez entre 11 propositions. Parfois moins selon les jours. Allez, je prends une savoyarde. Le distributeur propose de la prendre froide et de finir de la cuire à la maison. Ou d'attendre qu'elle passe au four dans le distributeur. Je choisis chaud. Et après 3 minutes, montre en main, je réceptionne une pizza tout à fait classique, dans son emballage carton. Je goûte avec précaution. Et ma foi, ce n'est pas si mal.

A Brest, une clientèle à partir de minuit, minuit et demi

"Ce n'est pas du congelé ! précise Rémi Pencreac'h. On fabrique les pizzas dans un laboratoire à Saint Renan. On les précuit. Dans le distributeurs, elles sont au frigo et un robot les passe au four lorsque le client les souhaite chaudes. A Saint-Renan, ça marche bien. Le bouche-à-oreille a fonctionné. A Brest, les clients arrivent à partir de minuit, minuit et demi, après l'apéro."

Un démarrage encore timide à Brest, mais vu la population étudiante du quartier, cela pourrait marcher. Wait and see.