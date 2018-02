Thérouanne, France

Ces derniers temps, le maire de Thérouanne joue les agents immobilier. Il vante les charmes d'une maison de maître que la commune vient de recevoir en héritage. En plein centre-bourg, proche des commerces et du pôle médical en cours de création, cette jolie maison du XIXème siècle a été régulièrement entretenue. Une maison léguée par Nelly Valois qui est décédé en 2016, à l’âge de presque 90 ans. La vente de ce bien va permette de financer une partie des travaux de l’école communale.

Alain Chevalier, le maire de Thérouanne, veut rendre hommage à la bienfaitrice de la commune en construisant une école avec son leg. © Radio France - Matthieu Darriet

Dans son testament, Nelly Valois ne confie pas de mission précise à la mairie sur la destination de son leg. Mais elle été professeur en « enseignement ménager et agricole ». Et auparavant elle a été élève de l’école communale de Thérouanne, où sa maman était institutrice. Le maire souhaite donc honorer cette famille très attachée à la commune tout autant qu’à l’institution scolaire.

Une goutte d'eau dans le financement de l'école

L’idée est de construire un groupe scolaire. L‘école actuelle est dépassée, entre ses classes en préfabriqué, et celles qui sont installées dans un bâtiment de 1886. Les élus de Thérouanne -une commune de 1.200 habitants- travaillent actuellement à la création d’un regroupement pédagogique avec l’école de Saint-Augustin. Ce groupe scolaire abriterait 10 classes ce qui assurerait sa survie dans le temps. Il y en a pour plus de 4 millions d’euros ; la donation de Nelly Valois ne va donc pas peser bien lourd. Mais le plus important, pour Thérouanne, c’est le symbole de cette donation.