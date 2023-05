A Toulon, des artistes recherchent des supporters du RCT… tatoués aux couleurs du club !

Vous avez le RCT dans la peau, prouvez-le !!! C’est un appel original que lancent plusieurs artistes de Toulon, dont un photographe professionnel. Ils sont à la recherche de supporters tatoués aux couleurs du club pour photographier leur(s) tatouage(s). Une exposition sera organisée l’an prochain à Toulon dans le cadre des « Olympiades culturelles Paris 2024» qui doivent se tenir avant les Jeux Olympiques.

ⓘ Publicité

Et tous les tatouages sont les bienvenus explique Régis Laugier, membre du groupe Hifiklub et co-organisateur de l’exposition : "Du brin de muguet sur le biceps au portrait de Daniel Herrero dans le dos au profil de Johny Wilkinson sur l’avant-bras… nous recherchons tous les tatouages possibles ! Toutes les générations de supporters sont concernées. Nous avons tous déjà croisé un grand-père avec le blason du Rugby Club Toulonnais sur l’avant-bras… il peut donc se faire photographier. Nous lançons un appel car nous devons trouver un maximum de modèles. Si les supporters du rugby sont parfois grands et costauds, ils sont aussi assez timides… et n’osent peut-être pas nous montrer leur(s) tatouage(s)"

Donc si vous êtes tatoué et que vous souhaitez participer à ce projet artistique, rendez-vous ce dimanche 28 mai sur le parvis du Stade Mayol, avant le dernier match de la saison régulière de Top 14 face à Bordeaux. Maxime Chanet, le photographe sera présent entre la tribune Delangre et l’Aileron Sud de 18h00 à 23h30 pour le shooting.

Les supporters du Sporting Toulon, club de foot de la ville, participent également à ce projet. Les supporters et leur(s) Rascasse(s) tatoués ont été photographiés il y a un peu plus de deux mois.