A Toulouse, le passage piéton en trompe l’œil ne convainc pas les riverains

La ville de Toulouse teste un nouveau dispositif pour tenter de limiter la vitesse : un passage piéton peint en trompe l’œil pour donner une impression de relief. Mais dans le quartier, on ne voit pas vraiment l'intérêt. Reportage.

C'est une illusion d'optique qui devrait, en théorie, pousser les automobilistes à ralentir aux abords de l'école Elsa Triolet, dans le quartier de la Reynerie : un passage peint de telle manière qu'on croirait qu'il est en relief.

Un dispositif pas vraiment spectaculaire selon les riverains

Du moins en théorie, car Christelle, qui travaille à l'école, est dubitative : "Je pense que c'est une très bonne idée, mais il n'y a pas l'effet escompté. On ne voit pas vraiment l'effet. Ce n'est pas aussi spectaculaire qu'on pourrait penser". Sandrine, elle, n'avait même pas remarqué l'illusion d'optique. Pourtant, cette mère d'élève passe tous les jours à cet endroit.

Et effectivement, quand on passe en voiture, à moins d'y faire très attention, on ne perçoit pas vraiment la différence par rapport à un passage classique. Annick est concierge dans un immeuble tout près de l'école : "Ça ne sert pas à grand chose. Ça ne fait pas ralentir les automobilistes. Quand vous regardez de près, vous voyez bien un décalage, mais vous n'avez pas la sensation que c'est surélevé. Nous on aurait préféré un vrai dos d'âne, des vrais ralentisseurs".

D'après les riverains, la majorité des conducteurs perçoivent pas la différence par rapport à un passage classique © Radio France - Nolwenn Quioc

Une expérimentation de trois mois avant un bilan

L'endroit est particulièrement dangereux, avec la sortie de l'école juste après un virage. Malgré des aménagements (sens unique, rétrécissement des voies) certains automobilistes continuent à rouler vite. "Il me semblait intéressant en terme de sécurité de ne pas se brider, de tout tenter. C'est une innovation, qui apparemment a fait ses preuves dans d'autres communes" explique le maire de quartier Franck Biasotto. Le dispositif du passage piéton en trompe-l’œil, très développé en Islande, est en effet testé dans trois villes de France : à Cysoing (Nord), à Reims et à Locminé (Morbihan).

On n'est pas obtus, si ça ne marche pas, on abandonnera le dispositif" - Franck Biasotto, maire de quartier

Cette innovation a coûté bien moins cher que l'installation d'un ralentisseur. Le passage a été peint par les services municipaux, et la ville se donne trois mois pour observer ses effet. "Mais on n'est pas obtus, rassure Franck Biasotto. S'il s'avère que l'efficacité du trompe l’œil est vraiment minime, nous reviendrons à des systèmes que nous connaissons déjà." Le bon vieux dos d'âne n'est donc pas encore enterré.

Le passage piétons trompe l'oeil a été peint par les services municipaux © Radio France - Nolwenn Quioc

