À Toulouse, les oreillettes s'arrachent pour la Chandeleur

C'est une spécialité que vous avez sans doute déjà goûtéé si vous vivez dans le Languedoc : les oreillettes à la fleur d'oranger. Un gâteau très fin, croustillant, cuit dans un bain d'huile. S'il est possible d'en trouver en boulangerie tout au long de l'année, c'est au moment de la Chandeleur qu'elles sont particulièrement mises en avant. Et dans les boutiques qui en proposent, elles se vendent très bien.

Pour les faire, quatre ingrédients suffisent : de la farine, du sucre, des œufs et de l'eau de fleur d'oranger. La liste de courses n'est pas bien longue, pourtant la recette n'est pas si simple, comme le détaille Céline Michel, responsable d'une boulangerie la Panetière à Toulouse : "C'est très difficile. C'est un produit avec une pâte qu'on étale très finement. Nous on finit par avoir le coup de main, mais c'est très long. Le temps de laisser poser la pâte il faut au moins trois heures."

Un produit peu diététique, mais délicieux

Dans cette boulangerie, les oreillettes sont vendues environ quatre euros les 100 grammes. À ce prix, les biscuits s'arrachent. Les clients, comme Anne, tentent de retrouver la saveur de l'enfance : "Ma tante en faisait et j'aimais beaucoup ça. Il faut qu'elle soient craquantes, sinon c'est pas bon !" Pour Marie-Andrée, originaire de l'Aude, c'est également un souvenir de petite fille : "Dans les familles rurales, les oreillettes se faisaient à cette époque de l'année. On en faisait dans de grandes bassines, c'est un produit que j'ai toujours vu ! Ce sont des souvenirs très agréables, parce que c'est très bon ! Vous commencez à en manger, et vous ne pouvez plus vous arrêter !"

Pour obtenir ce croquant si caractéristique, les oreillettes sont cuites dans l'huile bouillante, alors forcément, c'est un produit un peu gras. Céline Michel, la boulangère, explique : "Ce n'est que pour les gourmands ! Quand on commence, on n'a pas fini, alors c'est pour ça qu'il vaut mieux en acheter une petite quantité !"