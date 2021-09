À Tournes, Vicanis accueille les chiens des personnes âgées à leur décès

70% des seniors n'ont pas de solution de garde de leur chien après leur mort. Partant de cette étude, Vicanis s'est attelée à offrir une solution : une résidence canine haut-de-gamme située dans un ancien corps de ferme isolé, sur la commune de Tournes, dans les Ardennes.

Une personne sur deux a un animal de compagnie mais seulement 30 % à 70 ans. Comment se fait-il qu'on arrête d'en prendre au moment de notre vie où ce serait plus profitable ? - Omer Bourret, directeur général de Vicanis.

Pour bénéficier de ce service, le client souscrit une assurance de son vivant. Ce service est commercialisé par Vicanis en partenariat avec la Maïf. Les tarifs varient en fonction de l'âge du chien et de l'âge du maître. "En moyenne 400 euros par an, soit environ 30 euros par mois", précise Omer Bourret, directeur général de Vicanis. "Si vous avez 75 ans avec un chien de 5 ans, ça vous coûte 62 euros par mois, et c'est le prix le plus cher chez nous. Si vous avez 60 ans avec un chien de 10 ans, ça coûte 6 euros".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Des clauses pour l'invalidité et la perte d'autonomie sont également disponibles, lorsqu'un sénior ne peut plus s'occuper de son animal domestique.

Une résidence avec des studettes plutôt qu'un refuge avec des boxes

Lorsque le propriétaire de l'animal décède, les proches de confiance qu'il a désignés informe Vicanis qui va chercher le chien grâce à un véhicule équipé et le transporte jusqu'à Tournes. "C'est une résidence, et non un refuge", insiste Omer Bourret. Ici, les chiens ne dorment pas dans des boxs mais dans des studettes. Et même des studettes doubles communicantes avec une porte coulissante entre les deux afin d'accueillir les chiens issus d'un même foyer.

Omer Bourret, directeur général de Vicanis, dans l'une des studettes de la résidence canine de Tournes © Radio France - Alexandre Blanc

L'essentiel des journées est consacré aux activités. Les locaux réhabilités et rénovés comprennent un cabinet pour les consultations vétérinaires, une aire de jeu à l'intérieur, une autre à l'extérieur, des salles pour l'éducation canine et les exercices de rééducation, un salon de toilettage, un espace hydrothérapie, une cour de récré pour se défouler. Toute l'enceinte est clôturée.

Au moins un salarié sera présent sur place jour et nuit. Des intervenants extérieurs parmi lesquels des éducateurs canins proposeront des activités en journée. Vicanis peut accueillir jusqu'à 60 chiens à Tournes. Dans un second temps, le refuge s'ouvrira aux chats. L'espace existe déjà et doit encore être aménagé.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ouvert en mai dernier, Vicanis attend encore son premier chien. Les premiers contrats ont été signés. L'objectif est d'atteindre 800 assurés la première année. Vicanis ne communique pas sur le montant de l'investissement mais assure que tout a été réglé sans endettement. La société attend un retour sur investissement dès la quatrième année de fonctionnement.

Vicanis doit organiser une porte ouverte prochainement.