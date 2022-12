À Toutencourt dans la Somme, les préservatifs gratuits du bar-tabac font un carton

Dans la Somme, le bar-tabac de Toutencourt s'est fait dévaliser en deux semaines ! Non pas pour ses cafés, ses journaux ou ses cigarettes, mais pour les préservatifs donnés gratuitement par le patron, Dany Léger, avant leur date de péremption en juin 2023. Il reste seulement quatre boîtes sur son comptoir.

Insolite et d'utilité publique, sans limite d'âge

Depuis deux semaines, Dany Léger offre trois boîtes de préservatifs à chaque client. C'est d'autant plus précieux qu'à Toutencourt, il n'y a pas de pharmacie. La plus proche se trouve à 8 km : "les jeunes des alentours savent qu'en cas de besoin, ils peuvent venir dans leur café de proximité, salue Cécile, une cliente fidèle. C'est rigolo et de bon aloi."

Sur un stock de 90 boîtes, il en reste seulement quatre au patron du Picardy Team : "plutôt que de les mettre à la poubelle dans six mois [à cause de la date de péremption], j'ai décidé de les donner et même de les proposer dans mes colis de Noël, explique Dany Léger. Bien sûr, ça a fait jaser et rire ici, mais il faut rendre le sujet moins tabou."

C'est l'annonce de la gratuité des préservatifs pour les moins de 25 ans , à partir de ce dimanche 1er janvier 2023, qui a donné l'idée à Dany Léger : "ça fait bien longtemps que ça devrait être gratuit !, réagit ce père de deux jeunes adultes. Et moi, je les donne sans limite d'âge, de 7 à 77 ans, comme dit l'adage, parce que pour se protéger, qu'on soit jeunes ou moins jeunes, il faut mettre un préservatifs." Dany Léger en a même proposé à des clientes de 75 ans, !

