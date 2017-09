A Troche en Corrèze la cabine téléphonique a été transformée en bibliothèque

C'est un recyclage original des cabines téléphoniques. Les transformer en bibliothèque. C'est l'idée qu'a eue la commune de Troche, près de Pompadour en Corrèze. Et la cabine à livres a déjà ses fans.

Troche dispose de l'une des 10 dernières cabines téléphoniques encore debout du département de la Corrèze. Qui doivent être toutes démontées par Orange d'ici la fin de l'année. A Troche on a devancé l'échéance. La mairie a signé une convention avec Orange, qui a récupéré les éléments techniques, et cédé la cabine proprement-dite, gracieusement, à la commune.

Même le dernier Musso !

"Le but n'était pas vraiment de sauver la cabine téléphonique" précise le maire Michel Audebert. Mais des habitants demandaient un lieu d'échange de livres comme il en existe pas mal notamment dans les grandes villes. La cabine téléphonique s'y prêtait bien. Ce sont les employés communaux qui l'ont transformée en posant des étagères. Et depuis de plus en plus de gens utilisent la cabine à livres. Qui vient déposer des livres, qui vient en chercher un. Qui en dépose un et en reprend un autre. "C'est un échange" explique Brigitte qui y vient régulièrement. "On y trouve des livres vraiment bien et récents. j'y ai trouvé même le dernier Guillaume Musso". La cabine à livre de Troche ne sera bientôt plus seule en Corrèze. La commune de Veix a décidé de transformer également la sienne d'ici la fin de l'année.