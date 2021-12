À Trouillas, plus de 200 motards père Noël se rassemblent pour soutenir le petit Tyron

C'est un défilé de pères Noël à motos qui a lieu à Trouillas, ce dimanche après-midi. Plus de 200 motards qui ont traversé tout le département en soutien à Tyron, 11 ans, atteint d'une maladie dégénérative. Depuis trois ans, la FFMC 66 (Fédération Française de Motards en Colère) organise des cortèges de solidarité à l'approche des fêtes. Un moment de convivialité et de bonne humeur.

Tyron, lui-même originaire de Trouillas, a pu ainsi découvrir les sensations de la moto pour la première fois, il a voyagé en side-car au sein du cortège : "C'était super cool, la vitesse et tout", s'émerveille l'enfant. Plus de 100 kilomètres ont été parcouru, entre Perpignan, Estagel, Trouillas ou encore Port-Vendres.

Les participants ont joué le jeu en venant déguisés en père Noël © Radio France - Claire Guédon

Une initiative qui touche forcément la mère de Tyron : "J'avoue que j'ai eu les larmes aux yeux quand ils sont partis", reconnaît Sabrina, "On n'avait jamais vu ça, c'est hallucinant. On ne pense même pas à la maladie, on profite". Tyron est atteint de la myopathie de Duchenne, qui s'attaque à ses muscles. Cela fait deux ans qu'il ne peut plus marcher. "On ne connaît pas l'avenir de la maladie, donc on profite au jour le jour", confie Sabrina.

Plus de 2 500 euros récoltés

Ce défilé permet de faire connaître la maladie de Tyron et aussi de récolter des dons : 10 euros par motard pour l'inscription, ainsi que de dons, faits bénévolement, qui vont à l'association créée par les parents de Tyron, "Pour le bonheur de Tyron". En une journée, ils ont récolté plus de 2 500 euros. "On ne pensait pas avoir autant, c'est énorme." Une somme qui va aider cette famille à payer le matériel médical dont a besoin Tyron dans la vie de tous les jours, "un véhicule adapté, des rampes", énumère sa mère.