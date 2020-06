Avec un Tour de la Haute-Tarentaise, deux Savoyards copains de trail retrouvent le chemin de la liberté

130 kilomètres au départ d'Aime-Le Plagne (Savoie), ce jeudi soir à 20 h. Nathan et Rémi retrouvent les sensations du Trail après le confinement et les annulations des compétitions.

Après les annulations en série, il s'agit d'une forme de renaissance pour les traileurs à travers un petit événement festif non-officiel : un Tour de la Haute-Tarentaise.

130 kilomètres environ. 8.000 mètres de dénivelé positif. Au départ d'Aime-La Plagne, ce jeudi à 20 heures.

Ce n'est pas une compétition, mais un duo symbolique de deux amis, deux références dans le milieu : Rémi Berchet (le local) et Nathan Jovet de Peisey Vallandry. On pourra les suivre avec leur GPS sur l'appli de Garmin.

Des fourmis dans les jambes

Rémi ne cache pas qu'il a "des fourmis dans les jambes". Il a choisi "le partage d'un plaisir de sport", pas faire forcément un temps, avec son compère. "D'habitude, avec un dossard sur le dos, on est plus chacun pour soi. Là, on va partager et s'entre-aider. C'est pourquoi ce retour nous tient à coeur."

Tous les deux professeurs (musique pour Rémi, EPS pour Nathan), les Savoyards "partagent la même vision du monde". Il n'y a qu'à voir le chambrage XXL sur les pages Facebook des deux champions. Rémi évoque son copain, "l'andouille" , tandis que l'autre salue son ami "le clown".

Les deux potes vont redécouvrir des coins qu'ils aiment, à côté de chez eux. "Vivre de jolis moments", avec pour seuls témoins les chamois.

Le plaisir du partage Copier

La fenêtre météo est fragile, mais ils ont plutôt "tiré le bon jeton". Ils auront la surprise des derniers enneigements et sûrement un peu de pluie quand même au départ. Il en faut bien plus pour les priver de ce plaisir.

Impressionnant - Capture Facebook de Rémi Berchet

Une reprise du Trail après des semaines d'arrêt

Les athlètes ont respecté le confinement. La sortie d'un kilomètre autour de la maison. Pour compenser beaucoup de vélo... sur home-trainer. Et du foncier, "du renforcement musculaire qu'on fait moins d'habitude. Après, on a une bonne condition physique de base avec la course et le ski de randonnée. On n'a pas trop perdu" constate Rémi Berchet.

Depuis le déconfinement, ils ont repris de manière progressive, pour ne pas risquer la blessure.

"Ce qui nous a le plus manqué durant le confinement, c'est de pouvoir se perdre dans la montagne, partir loin, en liberté." - Rémi Berchet traileur

Rémi se considère comme un privilégié d'avoir subi le confinement dans un cadre aussi beau, chez lui à Aime, entouré de forêts, en montagne. Mais il ne masque pas sa frustration. "Ce qui nous a le plus manqué durant le confinement, c'est de pouvoir se perdre dans la montagne, partir loin, en liberté."

● Pour les applaudir, rendez-vous devant le magasin Montagne Expérience à Aime-La Plagne 20 heures ce jeudi. Retour au même point, le lendemain, vendredi, vers 16 -18 heures.

● Des compétitions officielles cette fois à venir : pour Rémi , début août, 50 kilomètres à Courchevel... et plus tardcson gros défi de l'année avec la Diagonale des Fous à la Réunion, à la mi-octobre.

Pour Nathan, 50 kilomètres à Méribel début août avant un ultra-Trail de 130 kilomètres dans le Mercantour.