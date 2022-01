A Valoreille, elles tricottent pour les enfants prématurés

Comment faire d'une passion une œuvre utile ? Claudine et Christiane tricotent du matin au soir pour les enfants prématurés des hôpitaux de Franche-Comté. Comme elles, dans le Doubs, une cinquantaine de tricoteuses façonnent cette layette de toute petite taille que l'on trouve nulle part ailleurs.

"On tricote jusqu'à minuit le soir, presqu'exclusivement pour les enfants prématurés"

Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Trois tricoteuses de la vallée du Dessoubre partagent leur passion en façonnant de la layette pour enfants prématurés.

Claudine, Colette et Christiane nourrissent une véritable addiction pour le tricot qu'elles pratiquent pour l'une d'elle jusqu'à huit heures par jour et tous les jours de la semaine. "Moi, je tricote jusqu'à minuit le soir, au moins huit heures par jours. C'est ma passion. Ca fait 55 ans que je tricote", explique Christiane 66 ans de Valoreille. "Je n'arrête pas. Je tricote tout le temps" ajoute Claudine 76 ans, native de Bief.

"Cette année, on fait 240 couvertures". "Moi j'ai fais 15 pulls, bonnets et chaussons".

Spontanément, nos trois dames ont décidé de faire de leur passion un geste de générosité, en façonnant pour l'association A Bras Cadabras-25 qui propose de la layette pour les enfants prématurés des hôpitaux de Besançon, Pontarlier et Belfort Montbéliard.

Une partie de la production des tricoteuses du Dessoubre © Radio France - Christophe Beck

Un bonnet, des chaussons, un bavoir, des langes, une couverture. De la layette en toute petite taille confectionnée spécialement pour ces bébés nés avant l'heure qu'on a tant de mal à habiller. Les services de pédiatrie se félicitent de ces livraisons.

Avec Claudine, Colette et Christiane, une cinquantaine tricoteuses et couturières s'activent en Franche Comté et même en Savoie pour l'antenne locale d'A Bras Cadabras-25 au Barboux dans le Doubs.

"Une cinquantaine de tricoteuses et coutières sont mobilisées en Franche Comté, mais aussi en Savoie"