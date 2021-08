À Vannes, pas d’accord au sujet de la vaccination, il tape sur son colocataire avec une casserole

Deux hommes colocataires de Vannes se sont disputés à coup de casserole et de morsures ce vendredi 13 août, car ils étaient en désaccord sur le sujet de la vaccination contre le coronavirus.

Le sujet de la vaccination peut diviser jusque dans les colocations. Ce vendredi 13 août, à Vannes, deux colocataires en sont venus aux mains, car ils n’étaient pas d’accord sur le sujet.

L’un a d’abord donné un coup de casserole à l'autre, qui s’est alors jeté sur lui et l’a griffé et mordu au doigt et à la jambe. Appelés sur place, les policiers sont intervenus chez un voisin où l’un des deux hommes s’était réfugié.

L’histoire ne dit pas si l’homme à la casserole était aussi à poêle.