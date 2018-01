Nantes, France

Il faut bien l'avouer, il commence à avoir piteuse mine le sapin qui trônait fièrement dans le salon pour Noël. Il est temps de s'en débarrasser. C'est toujours la corvée : le mettre dans la voiture, l'emmener jusqu'à la déchetterie... Une corvée que Jonathan de Vélojo vous épargne à Nantes, Rezé et aux Sorinières. Le jeune homme vient le récupérer et il l'emporte sur la remorque de son vélo pour 10 euros.

L'an dernier, on s'est un peu chamaillé pour savoir qui allait apporter le sapin à la déchetterie"

Ce mercredi matin, il en a un à récupérer dans les bureaux d'une entreprise installée boulevard Guist'hau à Nantes. Et les salariés sont bien contents de le voir partir... presque tout seul : "il a égayé notre Noël au bureau et on était ravis de l'avoir avec nous. Mais on est aussi ravis de le voir partir", confie JP dans un sourire. "Surtout que l'année dernière, on ne savait pas trop quoi faire avec. On s'est même un peu chamaillé pour savoir qui allait l'emporter à la déchetterie. Donc là on est bien content que quelqu'un vienne le chercher".

Les sapins, c'est plus léger à transporter qu'une machine à laver, mais ça prend le vent !

En quelques secondes, plus de sapin ! Jonathan s'engouffre dans l'ascenseur avec l'arbre d'1,50 mètres à la main. "Il passe tout juste, mais il passe. Sinon, je serai descendu par les escaliers. Et ça va, il ne perd pas encore ses aiguilles. Je l'ai récupéré juste à temps !". Il l'arrime ensuite solidement à la remorque de son vélo, spécialement conçue pour la circulation en ville et avec laquelle il peut transporter jusqu'à 100 kilos. "Parce que je ne fais pas que les sapins", précise Jonathan. "Toute l'année, je transporte tout un tas de choses pour les particuliers et les professionnels : des colis, des machines à laver, des chauffe-eau... Le secret, c'est de bien positionner la charge sur la remorque". Et donc, en ce moment, il fait beaucoup de sapins. "C'est plus léger, mais ça prend le vent !", glisse-t-il dans un sourire.

Déjà plus d'une trentaine de sapins de ramassés depuis le 26 décembre

Et ces sapins, il les emporte ensuite à l'éco-point des Dervallières ou dans les déchetteries, en fonction de là où il les récupère. Ils sont ensuite broyés. L'idée, il l'a eu juste après Noël 2016 : "il y avait des montagnes de sapins sur les trottoirs et c'est vrai qu'en centre-ville, il n'y avait nulle part où les recycler l'année dernière. Donc il fallait forcément les mettre dans une voiture pour les emmener à la déchetterie. La corvée quoi". Une corvée que se sont déjà épargnés plus d'une trentaine de Nantais depuis le 26 décembre.

Vous pouvez contacter Jonathan de Vélojo au 06.73.11.75.66 ou via sa page Facebook.