PHOTOS - À vendre dans les Pyrénées-Orientales, somptueux hôtel thermal datant de la Belle Époque

Saint-Paul-de-Fenouillet, France

"Nous vous proposons aujourd’hui d’acquérir un bout d’histoire", peut-on lire sur l’annonce immobilière publiée depuis quelques jours. "Beaucoup de caractère et des volumes d’exception". L’ancien hôtel de l'établissement thermal du Pont de la Fou, sur la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet, est à vendre. Sur un domaine de plus de 3,6 hectares, à l'entrée de gorges spectaculaires, ce bâtiment inauguré en 1906 offre une plongée dans l’univers enchanteur de la Belle Époque.

Un bijou d’architecture

"Le bâtiment propose des prestations exceptionnelles", s’enthousiasme Jonathan Parisi, responsable de l’agence immobilière Century 21 de Rivesaltes, qui reconnait "se sentir tout petit devant une telle propriété".

Au rez-de-chaussée, une immense salle de réception s’étend sur 82 mètres carrés, avec ses voûtes, ses lustres, ses vitraux et ses fresques classées. Dans les étages, des suites spacieuses côtoient des salons privés, des bibliothèques avec cheminées en marbre blanc, parquet en chêne massif et menuiseries en bois exotique…

"Mais le clou du spectacle, c’est cette immense terrasse de 100 mètres carrés offrant une vue imprenable sur la vallée de l’Agly". Surface habitable, 382 mètres carrés. "Le bâtiment a été entièrement rénové en respectant l'esprit de l'époque. Il n'y a plus qu'à poser ses valises..."

Depuis la terrasse panoramique, une vue imprenable sur la Vallée de l'Agly -

Plongée dans l’histoire

L’établissement a vécu son apogée à la Belle Époque, dans les années 1900. "C'était l'âge d'or du thermalisme dans les Pyrénées-Orientales", explique Michel Perpère, pharmacien à Ille-sur-Têt et auteur d'une thèse de doctorat en 1988 sur les anciens thermes de Saint-Paul-de-Fenouillet. "L'établissement qui a ouvert ses portes en juin 1907 était d'un grand luxe pour l'époque, avec des salons, des terrasses pour les bains de soleil, des piscines à eau courante, des salles d'électrothérapie ou encore un hammam. Il attirait une riche clientèle de curistes venus soigner des affections du foie, des reins et des voies urinaires".

Carte postale d'époque -

En 1908, une usine d'embouteillage est également inaugurée sur le site. Baptisée "Eau de la Fou", cette eau minérale se vantait d'avoir des vertus laxatives, sédatives et dépuratives. La première guerre mondiale entraînera la fermeture complète de l'établissement.

-

Qui va débourser les 549.000 euros pour devenir propriétaire de l'ancien hôtel ? "Pour l'instant, la plupart des visites ont été réalisées par des personnes résidant à l'étranger, précise Jonathan Parisi. Ce type de patrimoine est très recherché par la clientèle anglo-saxonne, et de plus en plus, par des clients d'Europe de l'est."