A Villers-Semeuse, dans les Ardennes, le père Noël sera bien reçu

A quelques heures du passage du père Noël, le maire de Villers-Semeuse dans les Ardennes prend un arrêté de dernières minutes et hors du commun !

Il est inspiré Jérémy Dupuy, le maire de Villers-Semeuse et il a gardé son âme d'enfant. Ce vendredi 24 décembre, il publie un arrêté municipal de dernières minutes que vous feriez bien de lire du début à la fin. On sait que le père Noël sera bien reçu à Villers-Semeuse puisqu'il n'y aura pas de feu dans les cheminées, il pourra garer son traineau, livrer les cadeaux et même manger les bricoles que les enfants auront préparé