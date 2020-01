On a volé le petit Jésus le jour de l'Épiphanie à Oiselay-et-Grachaux en Haute-Saône

Oiselay-et-Grachaux, France

C'est un vol insolite qui a été commis tôt ce lundi matin à Oiselay-et-Grachaux en Haute-Saône: le petit Jésus et la Vierge Marie ont disparu de la crèche grandeur nature dans la fontaine-lavoir du village. Une crèche installée chaque année par des bénévoles. C'est d'ailleurs l'un de ces bénévoles qui a découvert le vol tôt ce lundi matin. Dans le décor qui est en place depuis fin novembre, il manquait le poupon figurant l'enfant Jésus dans son berceau, tout comme la Vierge Marie, dont le mannequin a été arraché de son socle. Le berger de son côté a été renversé et cassé en deux, mais pour lui les dégâts sont réparables.

Qui a pu faire ça? C'est casser pour casser" - une bénévole

Les faits auraient été commis très tôt ce lundi matin, car un témoin affirme que vers 4h du matin la crèche était encore intacte. L'une des bénévoles, Annie Maschino, s'interroge: "Qui a pu faire ça? Encore, le petit poupon peut servir de jouet pour un enfant, mais on ne voit pas bien l'intérêt de prendre une vierge. Les vêtements sont faits grossièrement sur les mannequins, ils ne peuvent pas resservir pour autre chose." Et elle déplore: "C'est casser pour casser, pour abîmer, c'est vraiment dommage". Thierry Miget, un autre membre du groupe, renchérit: "tous les ans, on s'investit, mais ça donne plus envie de faire qui que ce soit, c'est démoralisant".

Une crèche qui existe depuis 25 ans

Cette crèche grandeur nature existe depuis 1994 à Oiselay-et Grachaux, à l'initiative de quelques personnes avec les enfants du catéchisme. Au départ, elle était constituée de personnages de carton, petit à petit remplacés par des mannequins. Au petit Jésus entouré de Marie et Joseph avec l'âne et le bœuf, se sont rajoutés au fil des ans un berger et ses moutons, et les rois mages. Une dizaine de bénévoles fait perdurer ce qui est devenu une tradition dans le village, en donnant un coup de main pour bricoler, coudre des vêtements ou installer l'éclairage.

Les bénévoles dépités s'affairent à démonter la crèche © Radio France - Christophe Mey

Une plainte a été déposée à la gendarmerie de Marnay et le petit groupe de bénévoles a démonté ce lundi après midi la crèche qui devait rester en place jusqu'à la fin de cette semaine, mais qui sans ses personnages principaux n'a plus aucun sens.