A vos marques ? Même confinés, on court pour les hôpitaux du Sud-Manche

500 coureurs sont dans les starting-block pour participer ce vendredi 1er mai à une course virtuelle et solidaire organisée par l’association sportive manchoise Isigny running, en partenariat avec Time pulse, qui s’occupe du chronométrage des athlètes et est à l'arrêt depuis mi-mars.

Les kilomètres vont se transformer en dons pour les hôpitaux du Sud Manche (Avranches, Granville, Saint-Hilaire-du-Harcouet) ce vendredi 1er mai. Déjà 500 personnes de toute la France se sont inscrits pour participer à ce challenge virtuel et solidaire lancé par une association sportive d'Isigny-le-Buat, Isigny Running, avec le professionnel du chronométrage Time Pulse, à l'arrêt forcé depuis le confinement.

La volonté est d'être solidaire avec les soignants, et aussi de recréer du lien entre les coureurs, confinés chez eux. La course a tout d’une vraie...en respectant les règles du confinement : toute personne courant plus d’une heure ou sortant du périmètre du confinement sera disqualifiée.

Vrai dossard, vrai classement et vraie solidarité

Pour le reste on peut s'inscrire dans 3 catégories : courir dans son jardin, sur un tapis roulant ou dans son périmètre d’1 kilomètre. Franck Chesnel d’Isigny running, à l’initiative de la course, a reçu des réponses de partout en France " De la Somme, d'Alsace...de nombreuses régions, on va partout courir pour les hôpitaux du Sud Manche ".

Des amateurs comme des passionnés se sont inscrits, pour cette course qui a tout d’une grande. " On s'inscrit par mail et on retire son dossard personnalisé, on l'imprime, comme ça on peut faire la photo finish avec le nom de la course. " explique Mickael Fournirot de Time Pulse, qui va aussi être là pour réaliser un classement, même s'il est anecdotique, et publié les photos des coureurs sur Facebook.

Plus de 1000 coureurs se sont engagés le 12 avril pour le CHU de Nantes -

Une initiative du même genre le 12 avril avait permis de récolter 10 000 euros pour le CHU de Nantes. Et sur la ligne d'arrivée, les coureurs avaient tous un message de soutien aux soignants. Le CHU du Havre a aussi pris contact avec Time Pulse pour organiser une course en faveur des soignants

* Inscription pour courir pour les hôpitaux du Sud Manche le 1er mai sur le site de Time Pulse à 5 euros qui peut être complétée par un don. Les dons sont possibles le 1er mai toute la journée même pour ceux qui ne courent pas.