A7 : des automobilistes coincés au péage, à cause du changement d'heure

Plusieurs automobilistes se sont retrouvés coincés au péage de Valence-Nord, sur l'A7, dans la nuit de samedi à dimanche. A cause d'un bug inédit chez Vinci Autouroutes lié au changement d'heure, certains ont dû patienter près d'une heure avant de forcer les barrières.

Coincés en pleine nuit, au péage de Valence-Nord, sur l'autoroute A7, dans la Drôme. Voilà ce qui est arrivé à plusieurs automobilistes, dans la nuit de samedi à dimanche à cause d'un problème technique lié au passage à l'heure d'hiver.

"Au bout de 45 minutes, j'ai levé la barrière"

Quelques dizaines d'automobilistes se sont retrouvés bloqués dans la nuit de samedi à dimanche, entre 2 heures et 3 heures du matin, au niveau de certains péages de l'A7.

Colette, valentinoise, rentrait d'un mariage près de Lyon, lorsqu'elle est arrivée au péage de Valence-Nord un peu avant 3 heures dimanche matin, son ticket était invalide et elle est restée coincée à l'échangeur 45 minutes : "On a appuyé sur tous les boutons, personne de Vinci ne répondait, ça nous disait de patienter mais attendre trois quart d'heure en pleine nuit c'est difficile".

"On est en colère, on se sent prisonnier et abandonné !"

"Au bout de 45 minutes, j'ai fini par forcer la barrière à la main et passer" se désole Colette. "Vinci a abandonné les gens à leur sort" insiste cette mère de famille valentinoise.

Un problème technique inédit

Vinci Autoroutes reconnaît un problème technique, une première, un dysfonctionnement ponctuel au moment du changement d'heure. "Le contrôle de cohérence horaire a posé problème car le changement d'heure n'a pas bien été pris en compte, ce qui n'est pas normal" explique la communication du groupe.

"Tout est fait pour comprendre d'où est venu ce problème technique et pour éviter qu'il ne se reproduise". D'après Vinci Autoroutes, quelques dizaines d’automobilistes ont été gênés, certains à peine quelques minutes, principalement sur l'A7. Plusieurs péages ont pu être touchés, certains automobilistes ont donc peut-être rencontré des problèmes aux péages de Tain-l'Hermitage, Valence-Nord, Valence-Sud, Loriol, Montélimar-Nord et Montélimar-Sud entre 2 heures et 3 heures du matin. Les abonnés possédant un badge télépéage n'ont pas été impactés.

Vinci Autoroutes s'excuse pour la gêne occasionnée et assure que les automobilistes qui ont levé les barrières ne seront pas sanctionnés. Le groupe promet également un geste commercial en faveur des automobilistes concernés. Pour vous faire connaître, il faut appeler le 3605 ou aller sur le site de Vinci Autoroutes.