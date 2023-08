Créée à Lyon, la plaque d'immatriculation fête ses 130 ans

La plaque d'immatriculation fête ses 130 ans cette année. Rendue obligatoire le 14 août 1893 par la préfecture de police de Paris, la décision s'inspirait à l'époque d'une mesure prise par le maire de Lyon en 1891. Cette année-là, le maire de Lyon vient tout juste d'autoriser la traversée du parc de la Tête d'Or, dans le centre-ville, aux voitures à moteur. Sauf que la cohabitation ne se passe pas bien avec les piétons. Les accidents se multiplient, et les policiers ont le plus grand mal à identifier et à interpeller les contrevenants, qui fuient avant leur arrivée.

ⓘ Publicité

Pour les retrouver plus facilement, Antoine Gailleton impose aux conducteurs de véhicules d'emprunter à leur entrée dans le parc une plaque, qu'ils rendent à la sortie. En échange, ils donnent leur nom et leur adresse.

Ce système existait déjà à la toute fin de l'Ancien Régime. En 1783, Louis XVI impose, par un arrêt, aux cochers d'apposer une plaque figurant le nom et l'adresse des propriétaires des chevaux. Mais à Lyon, c'est la première fois qu'un tel système est appliqué aux véhicules à moteur.

Les plaques jaunes apparaissent en 1963

Deux ans plus tard, le 14 août 1893, la préfecture de police de Paris décide d'étendre l'accrochage obligatoire d'une plaque d'immatriculation partout en France. Il faudra plusieurs années avant que cette décision soit pleinement respectée.

En 1901, le nom et l'adresse du conducteur disparaissent, remplacés par une suite de chiffres et de lettres, les deux derniers chiffres étant le numéro du département de résidence du conducteur. Les plaques sont alors blanches sur fond noir. On peut encore en voir aujourd'hui sur des voitures de collection. Plus tard, en 1963, les plaques sur fond jaune font leur apparition. Elles sont davantage visibles de nuit que leurs prédécesseures.

Enfin, en 2009, elles prennent leur couleur et leur forme actuelle : le blanc, et l'enchaînement de deux lettres suivi de trois chiffres, puis de deux lettres. Le numéro du département est déplacé dans un encart, sur le côté droit de la plaque.

Celle-ci est aussi appelée "plaque minéralogique", car l'Administration des Mines les délivrait à l'origine.