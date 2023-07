Abbaye aux Hommes, église Saint-Pierre, viaduc de Calix... La ville de Caen aux couleurs de Barbie

La ville de Caen transformée en "Barbie Land". C'est ce que l'on peut voir sur le compte Instagram "Neacaen ", tenu par un photographe caennais, qui a plongé les lieux les plus connus de la ville dans le monde de "Barbie". Une vidéo publiée le 19 juillet, qui a atteint plus de 25.000 vues et plus d'un millier de "j'aime". On y voit notamment l'Abbaye aux Hommes, la Tour Leroy, le quartier du Vaugueux, les Rives de l'Orne ou encore le viaduc de Calix aux couleurs de "Barbie".

Depuis la sortie du film à succès, réalisé par l'Américaine Greta Gerwig, avec Margot Robbie et Ryan Gosling, l'univers "Barbie" s'invite partout, notamment sur les réseaux sociaux, et de nombreuses marques surfent sur la tendance. Pour sa première semaine, "Barbie" a attiré près de 1,7 million de spectateurs dans les salles de cinéma françaises, selon les chiffres de CBO Box Office publiés ce mercredi 26 juillet.