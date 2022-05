Abbeville : les pompiers de la Somme font leur Olympiade

Des pompiers des casernes de Warloy-Baillon, Mailly-Maillet, d'Albert et de Péronne regroupés ce samedi 21 mai au stade Paul-Delique, à Abbeville (Somme) non pas pour un 100m haies, mais pour un relais huit fois 400m. Le tout en tenue d'intervention, casque sur la tête et passage sur une poutre de six mètres de long, franchissement d'une porte d'un mètre 50 de haut et un tube. A la cléf : une qualification pour des Olympiades internationales qui se tiendront en Slovénie en juillet prochain.

Retrouver l'esprit de corps

"C'est un relais tous les cinquante mètres avec une première épreuve : la poutre à passer, après le mur puis le tube", décrit Alexis, sapeur-pompier volontaire à Albert. Le jeune homme et son équipe font le tour de l'anneau en 57 secondes. "C'est un bon temps !" commente l'arbitre sur le côté, avant d'ajouter, il faut être entre 57 et 56sec pour être à la hauteur des Européens."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'équipe de la Somme passe ensuite à la "manœuvre d'établissement" qui consiste à relier le plus vite possible une lance à incendie depuis un point d'eau. Pour des raisons pratiques, l'épreuve se fait "à sec", c'est-à-dire sans eau. L'équipe de la Somme s'est qualifiée pour la compétition internationale en Slovénie. "C'est une superbe aventure, on voyage, il y a beaucoup de convivialité avec les collègues et puis on y va à fond pour être bon, pour représenter notre département", sourit Julian, 21 ans, sapeur-pompier volontaire à Warloy-Baillon.

Au-delà de l'aspect purement sportif, les Olympiades des pompiers permettent aussi de recréer l'esprit de camaraderie après deux ans d'épidémie de Covid-19. "C'est une jeunesse qui a besoin de se retrouver, de ce sentiment d'appartenance, se rendre utile, rendre service", déclare l'organisateur, l'adjudant-chef Robert Radke.

Cette année la compétition a réuni six équipes, cinq alsaciennes et une seule picarde. Les pompiers de la Somme espèrent que la discipline, encore peu connue, se popularise et attire de nouveaux adeptes.