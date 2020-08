Accidents en cascade aux chutes de la Beaume

En voyant deux jeunes touristes s'engager en tongs sur le sentier rocailleux et glissant, Cédric Chancelade, adjoint à la mairie de Solignac-sur-Loire s'interpose : "Avec ces chaussures ce n'est pas possible. La première partie est assez bonne mais la fin est complètement escarpée. Plutôt que les pompiers viennent vous chercher je préfère vous prévenir." On compte quatre interventions de l'hélicoptère des secours en une semaine à la cascade de la Beaume.

Ce site naturel de Haute-Loire sur la commune de Solignac-sur-Loire est très fréquenté, en particulier cet été où l'on constate une hausse de 80% des visites soit environ un millier de touristes par jour. En conséquences le nombre d'accidents augmente également car l'accès à la cascade par des chemins parfois périlleux piège les touristes imprudents. Pour autant Cédric Chancelade se veut rassurant : "En étant un minimum en forme, en portant de bonnes chaussures, et en ne faisant pas de folies sur les chemins, ça devrait bien se passer et être un moment agréable".

Le sentier d'accès demande parfois de regarder un peu où l'on met les pieds... © Radio France - Timour Ozturk

Il faut une trentaine de minutes pour descendre à la cascade. Des panneaux sont installés en amont pour signaler la difficulté du parcours et la nécessité de porter des chaussures adaptées. Parce que si un promeneur est bloqué à mi-chemin - avec une cheville tordue et douloureuse Cédric Chancelade sait qu'il va entendre l'hélicoptère survoler sa commune : "Il y a un dénivelé d'une centaine de mètres assez abrupt. L'évacuation des personnes accidentées est très difficile par les chemins. D'où l'intervention régulière de l'hélicoptère." Jeudi 20 août, élus locaux, gendarmes et pompiers se sont rendus sur place en repérage, dans la perspective de travaux d'aménagement pour faciliter l'accès des secouristes.