"Accion !" : des élèves béarnais s'exercent au doublage de films en occitan

Le doublage de films et dessin-animés en occitan, c'est la spécialité de l'association béarnaise Cont'am . Depuis une dizaine d'années, elle produit des films en occitan, pour les proposer sur des plateformes dédiées, ou même parfois en salles de cinéma. Cette année, pour faire découvrir le doublage aux enfants, l'association a proposé des ateliers dans des classes de collèges des Pyrénées-Atlantiques.

En la pèth de Cirano

Neuf établissements ont participé à des séances de doublage découverte, avec des élèves déjà bien à l'aise voire bilingues en occitan. Et pour conclure cette tournée dans les collèges du département, Cont'am a organisé un ultime atelier ce samedi 1er juillet à Pau, quartier du Hédas, à la Ciutat. Une vingtaine d'élèves y ont participé avec leur professeur, Laurent Labadie, comédien et directeur artistique au sein de l'association.

Un doublage précis comme une partition

Comme dans un vrai studio, un micro et un espace de jeu ont été installés devant un écran. A l'image, un dessin animé, et le texte en occitan défilant en dessous pour le doublage. "On a l'image qu'on doit doubler, et le texte qu'on doit dire au bon moment, ce qu'on appelle la rythmo" raconte Suzie, 14 ans, collégienne à Monein, "on peut joueur mais on ne peut pas prendre notre temps non plus parce que sinon après c'est décalé et ça ne va pas".

L'image, et le texte en occitan à lire avec un début et une fin des phrases au millimètre © Radio France - Flore Catala

Tout est dans le rythme confirme Laurent Labadie : "On a une barre où on débute et où on finit chaque phrase. Il faut que ce soit lu exactement dans l'intervalle fixé. Tous les mots, tous les débuts de phrase sont précis et mis exactement où il faut, donc il faut le respecter. Le doublage, ce n'est pas du jeu, ce n'est pas ce qu'on imagine comme le théâtre ou le cinéma, là c'est complètement différent".

La richesse du doublage en occitan

Les élèves ont pu s'exercer sur des scènes de dessins animés comme "Le Grand Méchant Renard", un film que l'association a justement entièrement doublé. Ils ont également pu se mesure à des scènes où les onomatopées jouent un rôle important. "Il faut s'adapter aux cris, aux chuts, à parler fort, à être ému" explique Laurent Labadie. "Il faut savoir lire l'occitan, être capable de le lire à l'aise, si ça va très vite, ou si ça va très lentement. L'occitan, la raison pour laquelle on fait tout ça, c'est aussi pour porter encore plus haut et fort la question de l'exigence et de la qualité. Pour perpétuer un peu cet art qu'est le doublage aux enfants".

Le Grand Méchant Renard / Lo Gran Maishant Renard / The Big Bad Fox, occitan trailer

Suzie et les autres élèves de l'atelier sont déjà à l'aise avec la langue, puisqu'ils la pratique en classe depuis dix ans : "c'est vachement bien parce que ça ouvre d'autres portes, on peut apprendre des trucs. Et puis doubler en occitan, c'est cool". L'association Cont'am réalise ses doublages pour que des films en occitan puissent être diffusés dans les salles de cinéma en demande. Des films également disponibles sur la plateforme en ligne ÒCvod , un genre de Netlix en occitan.