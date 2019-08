Accous : après un an et demi de soins, le gypaète barbu reprend son envol

Accous, France

Une femelle gypaète barbu, dénommée Biès a pu retrouver sa liberté ce mercredi, sur les hauteurs d'Accous. L'association Hegalaldia l'avait recueilli après le signalement d'un habitant de Bedous. Il l'avait retrouvé en hypothermie, avec une luxation de l'épaule et une infection de l'aile. L'association l'a donc recueilli pendant 18 mois, le temps de la remettre en forme. Au programme : séances de kinésithérapie toutes les semaines, greffe de plume et beaucoup de repos. L'association a même construit un enclos de 50 mètres pour l'animal.

Avant le lâcher, le soigneur principal de l'association Stephan Maury était inquiet :"un enclos de 50 mètres c'est comme une cage à canari pour cet animal, on saura s'il est guérit uniquement lorsque je l'aurai vu voler plusieurs centaines de mètres." Sous les applaudissements et les regards ébahis de plusieurs touristes, Stephan Maury a donc pu constater que cet oiseau était en pleine santé.

Avant de relâcher l'animal, devant les objectifs de nombreux touristes. © Radio France - Maud Calvès

Stephan Maury, soigneur principal de l'animal pour l'association Hegalaldia Copier

Avec trois mètres d'envergure, le gypaète est le plus grand rapace d'Europe. Il y a 9 couples en Bigorre et 7 en Béarn. En Béarn c'est en vallée d'Aspe qu'il y en a le plus : 4 couples y sont présents. Si vous trouvez un rapace en difficulté dans le parc des pyrénées, n'hésitez pas à prévenir les gardes. oiseau de ce type en difficulté dans la zone du parc prévenez les gardes.