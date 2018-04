Roissy-en-France, France

Cela fait plus de huit jours maintenant qu'Amélia, une jeune anglaise de 22 ans, cherche sa chienne. Depuis neuf mois, un lien très fort s'est tissé entre la jeune femme et l'animal. Marlin, la chienne, était élevée au Vietnam pour être mangée. Attachée pendant deux ans, battue, c'est quand elle est tombée malade que son propriétaire l'a abandonnée et qu'Amélia a pu l'adopter.

De retour vers l'Angleterre, Amélia et sa chienne font escale à Paris. C'est là, alors que la jeune femme récupère ses bagages, que la chienne se sauve. Depuis, alors qu'elle n'a plus d'argent, toutes ses économies sont passées dans les papiers et les formalités pour ramener l'animal, Amélia dort à l'aéroport. Elle se fait aider de l'association Airport Cats in the air, pour tenter de retrouver la chienne, extrêmement craintive.

Je l'aime tellement, je voulais lui donner une vie meilleure

La jeune anglaise ne compte pas abandonner les recherches : _"_Je l'aime tellement, elle est comme mon bébé. Elle a vécu tellement de choses horribles, je voulais lui donner une vie meilleure, avec moi en Angleterre". Une page Facebook "Recherche Marlin" a été ouverte, pour tout signalement et pour recruter des bénévoles, à la recherche de la chienne perdue.