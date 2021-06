"Affaire conclue" : un miroir acheté 150 euros revendu plus de 100.000 dans l'émission de France 2

Un miroir qui vaut de l'or. Mardi 8 juin, lors du prime time d'"Affaire conclue", Coralie, brocanteuse de 31 ans, présente aux commissaires-priseurs un miroir acheté 150 euros dans un vide-grenier. Il s'agit en fait d'un modèle très recherché. Un miroir "Etincelle" datant des années 50 signé Line Vautrin, une célèbre créatrice de bijoux et d’objets de décorations parisienne. Très vite, les enchères s'envolent.

C'est finalement le marchand d’art Benoit Charraudeau qui a le dernier mot en proposant 127.000 euros à la candidate. La brocanteuse n'en revient pas et les internautes non plus.

