Affaire du nandou Zaza à Urt : le propriétaire de l'autruche renvoyé devant le tribunal

Zaza devant les juges. En-tout-cas son propriétaire. L'agriculteur à la retraite de la petite commune d'Urt au Pays Basque, Jean Sallaberry est convoqué le jeudi 22 septembre 2022 devant le tribunal de Bayonne pour s'expliquer sur l'affaire du Nandou. Le désormais célèbre animal est une sorte d'autruche dont il s'occupe depuis 20 ans sur un terrain d'une dizaine d'hectares.

Succès de la pétition

Mais dans la mesure où il s'agit d'une "espèce sauvage réputée dangereuse" l'office français de la bio diversité veut le transférer dans un zoo de La Rochelle. Jean Sallaberry refuse de s'en séparer. Une pétition de près de 42 000 signatures demande qu'on laisse Zaza tranquille dans ses vertes prairies où il n'a jamais fait de mal à personne.

Bras de fer avec l'administration

Zaza le nandou en sursis dans son champs à Urt © Radio France - Paul Nicolaï

La procédure est engagée depuis plusieurs mois. Au motif que l'oiseau est une espèce sauvage, sa présence n'est plus tolérée sur le territoire de la commune d'Urt. Les Agents de l'Office Français de la Biodiversité sont donc venus prendre des photos, et interroger le propriétaire du volatile sur l'histoire de Zaza et sa dangerosité. Jean Sallaberry insiste : "mon père l'avait appelé Zozo, mais comme la femelle est morte, j'ai décidé de l'appeler Zaza. Elle est très gentille, elle mange des sauterelles, puis rejoint son nid". Et de rajouter : "il n'y a jamais eu d'histoire avec les voisins".